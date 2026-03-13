Insigne: "Non posso immaginare un altro Mondiale senza Italia. Fa male"

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Calcio Unplugged, Lorenzo Insigne, attaccante tornato nel calcio italiano dopo la parentesi in MSL per aiutare il Pescara a salvarsi in Serie B, ha parlato anche di Nazionale:

"Forse c'è meno talento rispetto a prima, però ci sono tanti giovani che si stanno mettendo in mostra come Vergara del Napoli: è un peccato che si sia fatto male proprio adesso. Sicuramente Gattuso avrà visto tante partite nell'ultimo periodo e saprà fare le scelte giuste. In questo momento abbiamo bisogno di giocatori pronti, che riescano a portarci al Mondiale.

Credo che adesso bisogna scendere in campo con tanta grinta e cuore, perché noi abbiamo vinto un Europeo (2021) così, creando un grande gruppo. Mister Gattuso su questo è molto bravo, io ho lavorato un anno con lui e saprà tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Spero che raggiungeremo questo traguardo che manca da tanto, non posso immaginare un altro Mondiale senza Italia, fa male".