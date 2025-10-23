Lucescu avvisa il Bologna: "In Europa l'FCSB è un'altra squadra. Ha più esperienza"

Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania, continua a seguire il calcio italiano e in particolare un suo connazionale, come ha ammesso all'edizione di Bologna de La Repubblica: "L'Inter di Chivu sta facendo molto bene e i suoi risultati sono molto importanti a livello internazionale per tutto il calcio italiano". Tra i tanti calciatori nerazzurri ce n'è uno a cui è particolarmente affezionato ed è Mkhitaryan, che conferma essere il suo pupillo.

Immancabile anche un commento sul match che l'FCSB giocherà contro il Bologna tra poco: "Sarà una gara molto equilibrata, anche se lo Steaua sta passando un brutto momento in campionato e non è abituato a trovarsi in questa situazione". Motivo in più per cui, ammonisce, serve attenzione da parte dei rossoblù, visto che i rumeni in Europa sono totalmente un'altra squadra.

La priorità dell'FCSB è proprio questa: "Ultimamente il pubblico non va più allo stadio numeroso come al solito, ma per questa occasione tornerà. Credo siano due formazioni dello stesso livello, ma lo Steaua ha più esperienza internazionale". Vedremo se alla fine Lucescu avrà ragione, ma sicuramente anche il Bologna, che ha raccolto un solo punto nelle prime due partite e che per l'occasione non avrà Italiano in panchina, non può sbagliare.