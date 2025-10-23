Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 21. Crystal Palace fermato dai ciprioti
TUTTO mercato WEB
Di seguito i risultati al 45' delle partite di Europa League delle 21. Crystal Palace che al momento non riesce a sbloccarla a "Selhust Park" contro i ciprioti dell'AEK Larnaca. Lech Poznan che clamorosamente perde a Gibilterra.
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0
Hamrun Spartans - Losanna 0-1
38' Diakite
Lincoln - Lech Poznan 1-0
33' Gomez
Mainz - Zrinjski 1-0
24' Weiper
Samsunspor - Dinamo Kiev 2-0
2' Musaba, 34' Marius
Shamrock Rovers - Celje 0-2
33' Kvesic, 40' Kovacevic
Sigma Olomouc - Rakow 0-0
Universitatea Craiova - Noah 1-0
38' Etim
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Calcio femminile