Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parlano Rabiot, Ibra, Sartori e De Siervo. Il Napoli pensava a Neymar: le top news delle 13

Parlano Rabiot, Ibra, Sartori e De Siervo. Il Napoli pensava a Neymar: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00Serie A
Alessio Del Lungo

È una giornata di dichiarazioni quella di oggi in casa Milan. Adrien Rabiot ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ha affrontato il tema Rafael Leao: "So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c'è più tempo da perdere. II tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere. Per noi sarebbe un peccato, perché sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale, e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori. Spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l'occasione giusta".

Intervenuto durante l'Assemblea Generale dell'ECA, ha parlato pure Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird: "Io volevo giocare il più possibile - si legge su MilanNews.it -. Quando ci sono meno gare, la gente vuole più match, mentre quando ce ne sono tante le persone si lamentano per le troppe partite. Io credo sia positivo per i calciatori giocare molti incontri. Ovviamente bisogna proteggerli e organizzare tutto bene, fare un calendario adatto alle loro esigenze. Ogni squadra ha 25 giocatori circa, ma possono essercene anche più di 25. Di conseguenza se non usi tutti e ti fossilizzi sempre con gli stessi 11 può essere difficile. Infine ci sono le nazionali, dove giochi con orgoglio perché rappresenti il tuo paese, ma pure qui vanno rispettate le esigenze dei calciatori. Se i calendari sono sensati tutto è possibile. Per esempio, il format della Champions è un'idea fantastica perché il pubblico vuole più partite. Non sono preoccupato, allenamenti e preparazione sono a livelli davvero alti".

Per mesi il Napoli ha seriamente pensato di ingaggiare Neymar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'idea è nata nel mese di gennaio ed è rimasta nella testa dei dirigenti fino a maggio, quando poi si è spenta nel primo vero summit sul futuro. La sera in cui il brasiliano veniva considerata un'ipotesi, Kevin De Bruyne non rappresentava ancora una tentazione, quindi è naturale che, una volta acquistato il belga, l'opzione che portava al 33enne è tramontata definitivamente.

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, ha parlato così della trattativa per il rinnovo di Jhon Lucumi: "Stiamo parlando con lui del rinnovo contrattuale e saremmo felicissimi se restasse, lui non so, chiedeteglielo. Ci rivedremo più avanti e ci dirà cosa ha deciso. Dopo aver dovuto rinunciare alla Premier questa estate, si è rimesso sul pezzo con grande professionalità". Come si apprende da TMW, i rossoblù vogliono far firmare un ricco prolungamento al difensore ed è stato fissato un appuntamento per provare a raggiungere un accordo entro la prossima sosta.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha risposto a Rabiot che aveva dichiarato come la decisione di giocare in Australia Milan-Como fosse stata presa senza consultare i giocatori: "Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".

Articoli correlati
Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno... Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno una tribuna"
Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in... Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un... Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un play fortissimo"
Altre notizie Serie A
Il Lecce si allena a Martignano: personalizzato per Tete Morente. Rientrato Perez... Il Lecce si allena a Martignano: personalizzato per Tete Morente. Rientrato Perez
Inter, il mercato dopo 6 giornate: per Akanji minima spesa e massima resa. Sucic... Inter, il mercato dopo 6 giornate: per Akanji minima spesa e massima resa. Sucic si è imposto
Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno... Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno una tribuna"
Verona, il mercato dopo 6 giornate: Unai Nunez le gioca tutte, per Orban e Giovane... Verona, il mercato dopo 6 giornate: Unai Nunez le gioca tutte, per Orban e Giovane un gol in due
Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in... Live TMWCambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Hellas Verona, Euro 2032: due cordate pronte per la riqualificazione del Bentegodi... Hellas Verona, Euro 2032: due cordate pronte per la riqualificazione del Bentegodi
Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un... Live TMWNicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un play fortissimo"
Genoa, il mercato dopo 6 giornate: Vieira aspetta ancora il primo gol di Colombo,... Genoa, il mercato dopo 6 giornate: Vieira aspetta ancora il primo gol di Colombo, certezza Ellertsson
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
2 "Questo è terrorismo". Caso Osimhen, svelate chat tra Giuntoli e altri dirigenti del Napoli
3 Indagine sull'affare Osimhen, su Repubblica le carte segrete tra Napoli e Lille
4 Ola Aina, arrivato a zero al Nottingham Forest. E ora ha un contratto fino al 2028
5 Tudor rischia la panchina dal no di Conte in poi. Che è costato la scrivania a Giuntoli
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:00Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Immagine top news n.1 Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un play fortissimo"
Immagine top news n.2 Dan Friedkin: "Incredibile il lavoro di Gasperini alla Roma. Milan-Como? Sto con la UEFA"
Immagine top news n.3 Milan-Como a Perth, De Siervo risponde a Rabiot: "Si dimentica i soldi che guadagna"
Immagine top news n.4 Il Napoli ha pensato seriamente a Neymar. Poi è arrivato De Bruyne ed è cambiato tutto
Immagine top news n.5 Indagine sull'affare Osimhen, su Repubblica le carte segrete tra Napoli e Lille
Immagine top news n.6 Milan, Rabiot: "Folle giocare in Australia contro il Como. Ma dobbiamo adattarci, come sempre"
Immagine top news n.7 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"
Immagine news Serie A n.2 Valentini: “Juventus deludente con il Milan. Poco coraggio per una squadra da vertice”
Immagine news Serie C n.3 Viali: "Felice per l'Ascoli. Ho allenato D'Uffizi in Serie B, ha davvero molta qualità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Lecce si allena a Martignano: personalizzato per Tete Morente. Rientrato Perez
Immagine news Serie A n.2 Inter, il mercato dopo 6 giornate: per Akanji minima spesa e massima resa. Sucic si è imposto
Immagine news Serie A n.3 Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno una tribuna"
Immagine news Serie A n.4 Verona, il mercato dopo 6 giornate: Unai Nunez le gioca tutte, per Orban e Giovane un gol in due
Immagine news Serie A n.5 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Immagine news Serie A n.6 Hellas Verona, Euro 2032: due cordate pronte per la riqualificazione del Bentegodi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Evani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser rinascita"
Immagine news Serie B n.2 Pohjanpalo: "Palermo? Approdo inaspettato. Esultanza col Parma complicò le cose a Venezia"
Immagine news Serie B n.3 Pelagotti: "Alla lunga l'Empoli verrà fuori. Fulignati è tra i migliori portieri di Serie B"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Zampano: "Prima o poi una la perderemo. Ed è li che dovremo dimostrare chi siamo"
Immagine news Serie B n.5 Quarantadue convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Aidoo: "Siamo partiti alla grande, ma il nostro obiettivo resta la salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, De Cian: "Esonero Zanini? Serviva una scossa, gli auguro il meglio"
Immagine news Serie C n.4 Casarano, Filograna: "Accrescono le attenzioni degli avversari su di noi. Ma non molliamo"
Immagine news Serie C n.5 Viali: "Felice per l'Ascoli. Ho allenato D'Uffizi in Serie B, ha davvero molta qualità"
Immagine news Serie C n.6 La Serie C trema ancora per le penalizzazioni: sono già 40 punti. E la Ternana rischia un -2
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Linari: "Giocare a Londra è un sogno che si realizza. Vincere a Roma è stato incredibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Giacinti e l'Italia Femminile: "Per me non è un capitolo chiuso, ma non dipende da me"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, tocca all'Inter: questo pomeriggio sfida al Vllaznia
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, oggi tocca alla Roma: sfida affascinante col Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"
Immagine news Calcio femminile n.6 Europa Cup, in tre ipotecano il passaggio del turno. E domani tocca all'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?