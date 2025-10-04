Napoli, Lukaku brucia le tappe: può tornare a dicembre per la Supercoppa a Riad

Nonostante il Napoli si goda un super Rasmuns Hojlund, dall'infermeria arrivano buone notizie per quanto riguarda l'infortunio di Romelu Lukaku, alle prese con una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra che lo tiene fuori dallo scorso 14 ottobre.

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il centravanti belga sta bruciando le tappe per un suo ritorno in campo. Nonostante la diagnosi iniziale prevedeva dei tempi di recupero intorno ai 5/6 mesi, i medici dello staff della nazionale belga, presso cui 'Big Rom' è in cura, hanno fatto sapere che il calciatore potrebbe essere già pronto per la metà di dicembre.

L'obiettivo che il numero nove si è posto è quello di tornare a disposizione per la Supercoppa che si giocherà a Riad tra il 18 e il 22 dicembre e che vedrà la formazione allenata da Antonio Conte sfidare il Milan in una delle semifinali, mentre dall'altra parte il match vedrà contrapposte Inter e Bologna.