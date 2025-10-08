Ibrahimovic: "Dall'altra parte del tavolo capisco tutto. Contento per la Champions del PSG"

Nel corso del suo intervento all'ECA (European Club Associaton), Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del Milan, ha parlato anche del suo nuovo ruolo, come si legge su MilanNews.it: "Sto imparando tanto e quindi dico molto. Guardo tutto da una prospettiva diversa, ma sinceramente non provo la stessa adrenalina e per questo vado in palestra tutti i giorni (sorride, ndr). Per me è un modo nuovo di vedere le cose perché da calciatore pensavo: 'Perché non possiamo fare questo? Perché non possiamo fare quello?'. Ora dall'altra parte del tavolo capisco tutto e sono più realista".

Quando una squadra prova a vincere tutto come è strutturata la stagione?

"Tutto quello che hai fatto fino a gennaio va bene, poi a gennaio e febbraio devi essere sul pezzo. C'è anche una componente di fortuna, ma non è un mistero che vi dica che mi sarebbe piaciuto vincere la Champions. Le persone però si ricordano più di me rispetto al 90% dei giocatori che l'hanno vinta (ride, ndr). Comunque sono contento che il PSG l'abbia vinta, malgrado la cosa più difficile sia riconfermarsi".

