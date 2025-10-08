Lazio, Mandas e Isaksen in uscita per finanziare i colpi: Insigne e Parisi i nomi caldi

Dopo aver vissuto una sessione estiva di mercato priva di acquisti, la Lazio si prepara a vivere quella invernale decisamente più movimentata. Nonostante il diktat del presidente Claudio Lotito sia quello del 'saldo zero', ovvero dell'acquistare solo con ciò che s'incassa dalle vendite.

A tal proposito, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica nella sua edizione dedicata alla Capitale sono due i giocatori che possono finanziare le prossime operazioni in entrata: Christos Mandas e Gustav Isaksen

Il portiere greco, riserva fissa dopo la ritrovata titolarità di Provedel, è il maggiore indiziato a partire. Sebbene la sua valutazione sia scesa a circa 18 milioni di euro a causa della scarsa attività, la sua cessione garantirebbe una plusvalenza quasi totale. L'ala destra, invece, è tornata nel mirino per una possibile partenza dopo l'esplosione nel suo ruolo di Cancellieri. Se il danese dovesse tornare a giocare, la sua valutazione potrebbe risalire a 20-25 milioni. Nel complesso, la cessione di questi due elementi potrebbe garantire un incasso potenziale di 35-40 milioni di euro

In entrata l'obiettivo primario del direttore sportivo Angelo Fabiani è l'acquisto di giovani talenti, seguendo la linea verde già vista lo scorso inverno. Tuttavia, due nomi caldi tengono banco: Lorenzo Insigne e Fabiano Parisi.

Il fantasista ex Napoli è attualmente svincolato, ma avrebbe senso solo se si concretizzasse la cessione di Mattia Zaccagni (nel mirino del Napoli di Conte). In assenza di tale scenario, Sarri dovrebbe esercitare un forte pressing su Lotito per convincerlo a ingaggiare un giocatore di 34 anni, in controtendenza con la strategia societaria. L'esterno sinistro della Fiorentina, invece, è un profilo giovane (24 anni) che incontra il gradimento di entrambe le parti e su cui un accordo sembra più agevole.