Napoli, il mercato dopo 6 giornate: De Bruyne gioca, segna e fa assist. Dov'è finito Noa Lang?

Il mercato roboante del Napoli si rispecchia fino a questo momento della stagione nella classifica di Serie A, che vede gli uomini di Antonio Conte in testa assieme alla Roma. Molto del merito va a Kevin De Bruyne, non soltanto il più utilizzato tra campionato e Champions tra gli azzurri, ma in generale tra i più "sfruttati" tra i nuovi arrivati in estate in tutta la Serie A.

Il più utilizzato - C'era da aspettarselo, ma De Bruyne ha confermato sul campo quanto ci si poteva aspettare al momento della firma col Napoli: 549' totali, sempre presente nelle prime 6 giornate di campionato, con 3 gol all'attivo. E in Champions? I 26 sfortunati minuti di Manchester contro il City prima della sostituzione (dovuta al rosso di Di Lorenzo) e poi la risposta da campione con due assist - specialità della casa - contro lo Sporting CP.

Gli altri - Al secondo posto tra i nuovi arrivi si piazza Hojlund, con 468' totali e 4 gol divisi equamente tra campionato e Champions (6 presenze). Il doppio dei minuti di Lucca (212'), che all'attivo per ora ha un gol contro il Pisa e 1' solo giocato in Champions. In difesa, per Beukema 5 presenze (due su due in Champions) per 450' e un gol. Per Gutierrez 179' e 3 presenze (2 in A con esordio alla 5^ contro il Milan), 116' per Elmas con 4 presenze (3 in A dalla terza alla quinta sempre a gara in corso). Poi, per Milinkovic-Savic 360', in alternanza con Meret: per il portiere arrivato dal Torino 4 presenze perfettamente divise (2 e 2) tra Champions League e Serie A. I meno utilizzati? Noa Lang con 51' (di cui soli 30' in tre gare di A) e Marianucci (90' col Milan, poi solo panchina e niente Champions in quanto fuori dalla lista UEFA).