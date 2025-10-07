Rambaudi: "Napoli, questo Hojlund è insostituibile e sarebbe titolare anche con Lukaku"

Intervenuto sulle frequenze di Televomero, Roberto Rambaudi ha parlato del Napoli partendo dal successo contro il Genoa: "L’evoluzione di Conte nel modo di mettere in campo la squadra, i giocatori hanno una visione diversa nell’occupare gli spazi, per me c’è un’evoluzione e certi giocatori valorizzano il tutto - riporta TuttoNapoli.net - come De Bruyne sia uno di questi. Kevin valorizza il tutto da quando si allena fino a quando entra in campo. Le squadre di calcio giocano anche con le avversarie e ci sono le difficoltà, io credo che il Napoli ha fatto una partita attenta contro una squadra difficile da affrontare dove hanno sofferto tutti tranne la Lazio.

Bisogna leggere i numeri, il Genoa ha fatto 1 tiro in tutta la partita, 13 tiri il Napoli e 6 il Genoa e solo 1 in porta il Napoli. Bisogna pensare che ci sono squadre che all’inizio non ti fanno giocare il tuo calcio, il Napoli ha creato i presupposti per fare gol ma non puoi vincere nettamente dopo dieci minuti. Il Napoli ha ben chiaro i principi di gioco per attaccare e difendere, quando è entrato De Bruyne si tratta di andare ad occupare gli spazi, il belga li occupa alla grande e gli altri si adeguano a lui. Anche Conte si è evoluto all’evoluzione del calcio europeo. Alla lunga ovviamente vengono fuori i valori e le differenze tra i due club. Non ho visto nei top di giornata Hojlund ma è un giocatore stratosferico e che fa la differenza, fa sembrare normale il fare gol ma non è cosi.

Conte sta provando a mettere tutti i giocatori nel miglior contesto per giocare, nel secondo tempo ho visto 3-4 giocatori avere fame per rincorrere un giocatore e li c’era anche De Bruyne. Hojlund e Lukaku? Per me questo Hojlund è insostituibile e giocherebbe titolare anche con Lukaku nella miglior condizione, poi sarei curioso di sapere quanti palloni Milinkovic e quanti tocchi chiave fa nel corso dell’azione. Il gesto di Juan Jesus nel chiamare Lang per l’esultanza è stato un gesto da leader, molto bravo e merita complimenti. Neres? Io penso che possa dare molto di più a gara in corso, da titolare paga troppo e lo vedo meglio a gara in corso".