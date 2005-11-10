Milan, Tomori può lasciare a gennaio: Tottenham e Coventry sulle sue tracce

Il Milan è pronto a valutare offerte per Fikayo Tomori. Secondo quanto riporta TEAMtalk, il club rossonero ha offerto il difensore inglese a diversi club di Premier League in vista del mercato di gennaio, con Tottenham e Coventry in corsa.

Il Milan apre alla cessione

Il contratto di Tomori, 28 anni, scade a fine stagione e il suo entourage non ha ancora avviato colloqui per il rinnovo. Il difensore non è ancora sceso in campo in questa stagione. Il club rossonero vuole creare spazio in rosa ed è disposto a trattare piuttosto che rischiare di perderlo a zero la prossima estate. Resta da capire se l'eventuale uscita sarebbe a titolo definitivo o in prestito.

La lista dei club contattati

Gli intermediari avrebbero già parlato con una lunga lista di squadre: Tottenham, Newcastle, Everton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Sunderland e Fulham.

Tottenham e Coventry in prima fila

Gli Spurs vivono un avvio di stagione difficile: sono ultimi in Premier League dopo cinque giornate, la peggior partenza da 18 anni. Guardano già a gennaio, nel caso in cui Roberto De Zerbi abbia bisogno di rinforzi per evitare una lotta per non retrocedere, e l'idea di due giocatori d'esperienza a prezzi ridotti potrebbe essere allettante. Attenzione però al Coventry, neopromosso: Frank Lampard sarebbe felice di ritrovare Tomori, con cui ha lavorato al Chelsea.