Atalanta, Giuntoli sugli infortunati: "A Hien e Kossounou servirà la prossima sosta. Raspadori..."

Cristiano Giuntoli ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento, evento iniziato ieri e che durerà fino a domenica organizzato da La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal dirigente toscano, che ha parlato dell'inizio di stagione dell'Atalanta facendo anche un punto sugli infortunati: "Sulemana è quasi al rientro, manca una settimana. Hien bisogna aspettare la prossima sosta, Kossounou uguale. Raspadori ha poca roba, una cosa leggera, penso salterà una partita al massimo".

Obric è pronto?

"Siamo curiosi, ma ha giocato poco, noi siamo convinti che possa avere qualità, vediamo come reagirà quando sarà chiamato in causa".

In cosa Sarri ha visto miglioramenti nelle ultime partite nonostante i ko?

"La squadra è stata più corta, ha alzato il baricentro, nelle prime gare siamo stati più bassi, dal Cagliari ci siamo alzati tantissimo, abbiamo aumentato i tiri in porta. Con la Roma non siamo stati brillanti, ma tosti sì. L'abbiamo persa, ma la potevamo anche vincere. Con la Juve siamo stati ordinati, ma scolastici, conoscendo Spalletti lui vuole mantenere la palla. Ci manca qualcosa negli ultimi trenta metri, ma siamo convinti di fare bene. Il mister fa tanta didattica e c'è la volontà di capire l'essenza del suo gioco, quindi magari a volte pensano troppo a questo e devono sentirsi più liberi".

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