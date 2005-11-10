Bastoni riporta in parità la sfida contro la Francia: 1-1 al 68'. 2° gol di fila per il difensore
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Gaetano Mocciaro
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ieri alle 22:16Serie A
autore Gaetano Mocciaro
02.10.2026 22:16Serie A
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Alessandro Bastoni pareggia i conti al 68' per l'Italia. Gli azzurri hanno il merito di crederci e questa volta sono loro a mettere in difficoltà i francesi col pressing. Da Cunha si fa soffiare il pallone al limite dell'area dal nostro difensore che approfitta anche dell'uscita di Maignan e lo supera. È il suo quinto gol in Nazionale, il secondo consecutivo.
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