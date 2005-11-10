Gasperini: "Cristante rischia il Real? Le prossime partite sì". E parla del carattere di Mancini

A Trento è in corso il Festival dello Sport, edizione 2026. Nel corso del panel "La Roma tra presente e futuro" - tenutosi presso il Teatro Sociale di Trento - ha parlato l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, soffermandosi tra le altre cose qui le dichiarazioni integrali) anche su difesa e centrocampo giallorosso: "Hermoso ha avuto un'esperienza non positiva l'anno precedente, ma ha giocato tanti anni nell'Atletico Madrid, che in Europa è simbolo di certe caratteristiche legate a difesa e garra. Lui ha conoscenze importanti, i gladiatori li ho trovati in difesa, comprendo anche Svilar e Ndicka. Mancini lo conoscevo, l'ho avuto giovanissimo all'Atalanta. Da avversario ho sempre pensato: ma perché è così antipatico agli avversari? Provocava, protestava, da subito ho cercato di dirgli: 'Guarda che questo atteggiamento ti penalizza e probabilmente in Nazionale non sei andato in questi anni anche per questo'. Ho cercato di limare questi comportamenti, lui ha fatto una stagione fantastica e si parla di lui di nuovo come calciatore. Ed è tornato in Nazionale".

Cristante lo hai scoperto all'Atalanta. Ci parli di lui? E sul problema al ginocchio cosa ci dici?

"Lo conoscevo da giovane come Mancini. Molto spesso i giocatori vengono considerati per aspetti tattici o fisico, ma per me sono determinanti la 'centralina', la personalità, il modo di giocare per la squadra, di mettere davanti la squadra. Le altre componenti sono importanti, ma queste di più. Non riusciva ad emergere, dissi a Sartori di voler incontrare l'agente, conosco il ragazzo e sapevo che le qualità non poteva averle disperse. Aveva un blocco. Ci ho parlato un bel po'. Mi ha convinto di essere una persona giusta. Ruolo? Lui è duttile, sa giocare a calcio".

Come sta?

"Ha avuto un piccolo problema al ginocchio. Giocando tante partite, se stai fuori due settimane poi rischi di perderne tante altre. Se rischia per il Real? Per le prossime partite sì, ma ha una bella fibra e recupera in fretta".