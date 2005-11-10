Sondaggio dall'Inghilterra per il ds del Genoa Diego Lopez: sullo spagnolo c'è il Burnely

Il Burnley guarda al mercato dei dirigenti e ha messo gli occhi su Diego Lopez. Il direttore sportivo del Genoa è stato sondato dal club inglese, che sta costruendo un progetto ambizioso con l'obiettivo di tornare subito in Premier League dopo la retrocessione della scorsa stagione. Lopez è quindi uno dei profili valutati per l'area sportiva.

Lopez riflette, ma sta bene al Genoa

Come raccontato da Sky Sports UK, il Burnley ha preso informazioni sul direttore sportivo rossoblù, che non ha ancora dato una risposta definitiva. Lopez, infatti, si trova bene al Genoa e crede nel progetto avviato dal club, con Daniele De Rossi in panchina e il resto della dirigenza al lavoro per costruire il futuro. L'interesse inglese rappresenta dunque un'opportunità, ma al momento non c'è una decisione presa da parte del dirigente.

Il ds ha informato il Genoa

Lopez ha inoltre informato il Genoa dell'approccio ricevuto dal Burnley, a testimonianza del rapporto costruito con il club rossoblù. Un passaggio che lascia aperti gli scenari, anche se al momento il direttore sportivo resta concentrato sul progetto genoano. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi, con il Burnley che dovrà capire se ci saranno margini per approfondire il discorso e Lopez chiamato a valutare il proprio futuro, in un senso o nell'altro.