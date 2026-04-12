TMW Da Sassuolo al Sassuolo: il mancino di Malinovskyi nel cammino salvezza del Genoa

Da Sassuolo al Sassuolo. La chiusura di un cerchio. Parafrasiamo ciò che ha detto Daniele De Rossi all'antivigilia della gara contro i neroverdi di Fabio Grosso. Il tecnico del Genoa ovviamente parlava di collettivo, di salvezza da raggiungere. Noi lo adattiamo anche al singolo che risponde al nome di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino è stato fra gli elementi decisivi nella sfida di oggi all'ora di pranzo. Il marchio di fabbrica è sempre quello: conclusione con il mancino dalla distanza e pallone che si insacca nella porta sotto la Nord con Muric immobile.

La prima a Reggio

E con la rete di oggi, il calciatore ex Atalanta raggiunge quota sei reti in Serie A la prima proprio nel match del Mapei Stadium contro i neroverdi emiliani. In panchina c’erano Roberto Murgita e Mimmo Criscito e il Grifone conquistò la prima vittoria stagionale sbloccando il punteggio proprio con il suo sinistro dalla distanza. La seconda rete arriva al Bluenergy Stadium di Udine contro i bianconeri di Runjaic.

Dal Bologna al Sassuolo

Suo il gol che ha dato il via alla rimonta casalinga contro il Bologna che fece scattare poi in campo Daniele De Rossi mentre contro Lazio e Napoli arrivarono due reti che però non portarono punti. Infine quello nella gara del “Ferraris”. Un mancino che avvicina il Genoa alla salvezza aritmetica. Che non tarderà ad arrivare.