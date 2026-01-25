Mamma, ho perso l'Audero: la Cremonese riparte dal Mapei Stadium senza il suo portiere

Curiosa disavventura riguardante la Cremonese e il momento del ritorno a casa dopo la sconfitta nel lunch match di oggi per 1-0 sul campo del Sassuolo. Il portiere dei grigiorossi è stato infatti 'dimenticato' al Mapei Stadium da parte della sua squadra, per colpa di un'intervista rilasciata in zona mista a dei giornalisti indonesiani, il paese di origine del portiere della Cremo.

Come racconta Sky Sport, l'intervista post-partita di Audero (che tra l'altro sarebbe stato assieme al connazionale Jay Idzes, difensore del Sassuolo) ha fatto sì che il pullman della Cremonese nel frattempo partisse, lasciando lì il suo estremo difensore. A quel punto il Sassuolo ha avvisato la Cremonese, che si è adoperata per reperire una macchina con la quale Audero è potuto tornare a Cremona, tra le risate di tutti.

Tra l'altro, sul campo del Mapei Stadium non era stato già un pomeriggio fortunato per Audero, autore di un'incertezza sul gol di Fadera che ha deciso la contesa. Voto 5 per il portiere grigiorosso nelle pagelle di TMW di Sassuolo-Cremonese 1-0. Con la seguente motivazione: "Si fa trovare presente sul calcio di punizione di Laurienté, ringrazia la traversa su Pierini ma dopo tre minuti respinge male una conclusione dalla distanza per il gol vittoria dei neroverdi".