Cremonese, Audero: "Non ci girano bene gli episodi, ma niente drammi. Possiamo salvarci"

Emil Audero, portiere della Cremonese, al termine della partita persa 0-2 contro il Milan dalla sua squadra nel lunch match domenicale della 27^ giornata di Serie A, ha parlato in zona mista dallo Zini: "Secondo me oggi c’è stata la prestazione nei 90 minuti, in termini di episodi non ci sta girando bene. Abbiamo fatto un’ottima partita, dobbiamo analizzare gli episodi perché anche da calcio piazzato le partite possono essere determinante anche da calcio piazzato. Questo spirito dev’esserci sempre da qui alla fine, non voglio fare drammi ma pensare positivo perché nei prossimi mesi possiamo dimostrare che quanto fatto nel girone d’andata non è stato vago".

Avete tratto dei buoni auspici da questa partita, in vista delle prossime?

"Se riproponiamo questo spirito possiamo andare ovunque, perché in termini di attitudine e qualità si sono viste ottime giocate. Chiaramente dobbiamo concretizzare il più possibile, ma la base di qualsiasi gara è lo spirito con cui la si affronta e oggi abbiamo fatto una buona gara. Dobbiamo essere bravi a riportare gli episodi dalla nostra parte".

Che umore c'è nel vostro spogliatoio?

"Abbiamo parlato, da parte di tutti c’è la volontà di uscirne e non abbiamo fatto drammi. Il calendario non ci è stato favorevole e allo stesso tempo non abbiamo fatto così bene, ora ci aspettano altri due mesi e dobbiamo focalizzarci tutti quanti sul compattarci e guardare il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo".