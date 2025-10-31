Mandorlini assicura: "Al Napoli gira tutto bene, ma l'Inter resta in prima fila per lo Scudetto"

L'allenatore Andrea Mandorlini, ex difensore dell'Inter, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del momento che stanno vivendo i nerazzurri di Cristian Chivu.

Dopo il ko nello scontro diretto contro il Napoli, in molti hanno indicato la squadra di Antonio Conte come ancora la principale candidata per difendere il titolo di Campione d'Italia. Mandorlini in tal senso però frena, facendo notare che in questo momento al Napoli "sta girando tutto bene" a livello di episodi. "Questa Inter resta la principale candidata alla vittoria dello scudetto", assieme proprio agli azzurri.

Da ex difensore, Mandorlini parla poi dell'alto rendimento di Yann Bisseck dopo il suo rilancio da titolare: contro Kean il centrale tedesco si è fatto decisamente valere: "Verissimo" - conferma il tecnico - ". Nel suo caso, però. stiamo parlando di un difensore giovane, ma che inizia ad avere una certa esperienza", aggiunge. Secondo Mandorlini, non va dimenticato che nella stagione 2024/25 lo stesso Bisseck, divenuto ora la prima riserva di Akanji, ha disputato "grandi gare in Champions League contro Manchester City, Arsenal e Barcellona". Insomma, secondo lui Bisseck ormai è da considerare "come un titolare".

Parlando dell'attaccante Francesco Pio Esposito inoltre, Mandorlini ha rivendicato il fatto di essere stato il primo ad accostarlo a Luca Toni: "Rivedo in lui le stesse movenze di Luca", ha confermato. In particolare l'accostamento nasce dalla capacità di "proteggere la palla e far salire la squadra", abbinata alla rapidità di sterzare nello stretto "per eludere la marcatura degli avversari", spiega.