Ufficiale Gubbio, colpo d'esperienza in difesa: arriva l'ex Samp e Cagliari Murru. Il comunicato

Innesto d'esperienza per la difesa del Gubbio che si è assicurata le prestazioni del terzino sinistro Nicola Murru svincolato dalla scorsa estate dopo l'esperienza alla Sampdoria dove collezionò 24 presenze, con un gol, nella passata stagione. Questa la nota della società umbra:

"As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru.

Nato a Cagliari il 16 Dicembre 1994, Murru è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Successivamente ha vestito anche le maglie di Sampdoria e Torino.

Vanta in carriera oltre 200 presenze in serie A e più di 50 in serie B oltre ad aver vestito anche la maglia delle nazionali giovanili fino all'Under 21 e giocherà per la prima volta in Lega Pro.

A Nicola il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".