Giudice Sportivo, due squalificati per la 10ª giornata di Serie A

Sono due i calciatori squalificati per una giornata di campionato dal Giudice Sportivo, all’esito delle gare del nono turno di Serie A. Nello specifico, si tratta di Mattia Viti (Fiorentina, doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) e Adam Obert (Cagliari, ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e già diffidato). Entra in diffida Rafik Belghali dell’Hellas Verona.

Una giornata di squalifica per Riccardo Scirea, figlio di Gaetano e match analyst della Juventus “per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Cinque i club sanzionati con pene pecuniarie, di seguito il dettaglio.



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa tre minut1; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e cinque fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta di plastica semi piena in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, un fumogeno sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.