Atalanta, Juric: "Vedo molto bene Scamacca. Krstovic? Credo tanto in lui"

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha parlato di molti singoli, tra cui anche Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic: "Il primo lo vedo molto bene, sta crescendo sempre di più. Il secondo ha patito molto le ultime partite. Io credo molto in questo ragazzo e sono convinto che può ancora crescere partita dopo partita: Nikola lo vedo in allenamento e credo in lui come calciatore e come persona. Mette un grande voglia quando è in campo: fare un salto così importante non è facile. Nikola deve allenarsi e avere fiducia nelle sue capacità".

Quanta positività c'è all'interno del gruppo nonostante la vittoria manchi da molto?

"Escludendo il primo tempo contro la Cremonese, la squadra ha giocato bene. I giocatori devono essere sempre pronti anche a raccogliere delle critiche costruttive. Adesso è chiaro che in Italia contano molto i risultati rispetto al gioco, però serve avere una visione più ampia".

Quante sorprese ha riscontrato vista la lunghezza della rosa?

"Sono contento di quello che ho visto per esempio da Bernasconi e Ahanor. Dall'altra vedo Musah e Brescianini penalizzati solo dalle gerarchie. Poi noto anche Zalewski che ci può dare una grande mano nonostante le migliorie che si possano fare".

