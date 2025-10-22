Ufficiale Il Cluj e Mandorlini si separano per la terza volta: "Grazie per il lavoro svolto"

Il Cluj ha annunciato la fine della collaborazione con l’allenatore italiano Andrea Mandorlini, ponendo così termine al suo terzo mandato sulla panchina della squadra della Transilvania.

Nelle prossime settimane, la guida tecnica sarà affidata agli allenatori in seconda Laurențiu Rus e Ovidiu Hoban, in attesa della nomina di un nuovo tecnico principale. "Ringraziamo il signor Mandorlini per il lavoro svolto nei suoi tre periodi alla guida del CFR Cluj e gli auguriamo il meglio per il futuro", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club.

Mandorlini, 64 anni, rimane una figura di grande rilievo nella storia recente del club: nel suo primo mandato, nel 2010, portò il CFR Cluj alla conquista del titolo nazionale, uno dei momenti più luminosi del calcio romeno moderno. Dopo varie esperienze in Italia, tra cui Verona e Cremonese, l’allenatore era tornato in Romania con l’obiettivo di rilanciare la squadra. Tuttavia, i risultati altalenanti delle ultime settimane hanno spinto la dirigenza a una svolta.

La società rumena attraversa ora una fase di transizione, alla ricerca di stabilità e continuità tecnica per restare competitiva nella Superliga romena e mantenere vive le ambizioni di qualificazione alle coppe europee. Il nome del futuro allenatore sarà reso noto nei prossimi giorni, ma la priorità resta quella di restituire fiducia e solidità a un gruppo che punta ancora in alto. Intanto, con Andrea Mandorlini le strade si separano ufficialmente