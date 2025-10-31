Under 16, i convocati di Pasqual: il 4 e 6 novembre doppia sfida all'Ucraina

Continua il cammino della Nazionale Under 16, che dopo aver affrontato l’Under 17 del Galles a ottobre a Ferentino – un pareggio per 1-1 e una vittoria per 3-2 – tornerà in campo per un doppio test match contro i pari età dell’Ucraina martedì 4 novembre (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 6 novembre (ore 11), entrambe le gare in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno lunedì 3 novembre al CTF, fa sapere la FIGC.

Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Owen Jordan Deffo Tchinda (Bologna), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Tommaso Mantovani (Empoli), Alberto Samà (Juventus);

Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Abdou Samath Seye (Milan);

Attaccanti: Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus), Matteo Rolando (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).

Staff – Tecnico: Manuel Pasqual; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Stefano Baroncini; Preparatore atletico: Luca Coppari; Match analyst: Nicolò Tolin; Medici: Valerio Andreozzi ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapista: Luca De Marchi; Nutrizionista: Filippo Maria Perricelli; Segretario: Fabio Ferappi.