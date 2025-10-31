Sampdoria, infermeria ancora affollata. E domani la rifinitura per la sfida al Mantova

Archiviato il turno infrasettimanale, la Sampdoria sta proseguendo il lavoro in vista della sfida di domenica, quando al 'Ferraris' di Genova, in occasione dell'11ª giornata del campionato di Seri B, arriverà il Mantova, fanalino di coda della graduatoria cadetta: una sfida che a oggi sa di scontro salvezza, e che prenderà il via alle ore 19.30, a conclusione della prima citata giornata.

Come fanno sapere i canali ufficiali del club blucerchiato, questa mattina, ovviamente al 'Mugnaini' di Bogliasco, mister Angelo Gregucci e il suo staff sono stati impegnati "nel condurre un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella ad alta intensità e palle inattive. Proseguono i rispettivi iter di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie e palestra per Oliver Abildgaard, Gaëtan Coucke, Fabio Depaoli, Stefano Girelli, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia".

Viene poi reso noto che domani, sabato 1° novembre, è in programma al pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore.

Intanto, per cronaca, riportiamo quello che è il programma del prima citato turno: