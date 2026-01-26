TMW Marcos Leonardo lascia l'Al Hilal? Il brasiliano proposto anche in Serie A

Marcos Leonardo potrebbe lasciare l'Al Hilal in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il brasiliano è stato proposto a due club di Serie A, ossia Roma e Napoli oltre che ai russi del CSKA Mosca.

22 anni, il giocatore ha raccolto in questa stagione 22 presenze, segnando 13 reti in tutte le competizioni. Arrivato in Arabia Saudita nell'estate del 2024, Marcos Leonardo ha già giocato in Europa, giocando per otto mesi al Benfica. I portoghesi, che lo avevano acquistato dal Santos per 22 milioni, lo hanno venduto poi all'Al Hilal per 40. Intanto il club ha salutato in queste ore un altro attaccante brasiliano, Kaio Cesar: lo aspetta il Corinthians.

La cessione di Marcos Leonardo potrebbe aprire scenari che coinvolgerebbero un'altra squadra italiana, ossia la Fiorentina. In caso di sua cessione, Simone Inzaghi potrebbe virare su Moise Kean per rimpiazzarlo.