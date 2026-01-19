Napoli, c'è Marcos Leonardo nel mirino. Anche se non decollasse lo scambio con Lucca

Il Napoli già qualche settimana fa ci aveva provato per Marcos Leonardo, cercando di inserire Lorenzo Lucca in un'operazione che avrebbe portato l'italiano all'Al Hilal e il brasiliano in Serie A, ma alla fine la trattativa non è decollata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti è finito nel mirino di Manna anche senza scambio e di conseguenza è un profilo che è da monitorare nei prossimi giorni.

Conte ultimamente sta utilizzando sempre meno l'ex Udinese, che non rientra più nel progetto tecnico dell'allenatore. È probabile che il rosso rimediato in casa del PSV abbia definitivamente fatto capire al tecnico pugliese che l'attaccante non era adatto al suo modo di vedere il calcio. In estate il suo acquisto era stato davvero molto elogiato, ma con il tempo le cose sono andate diversamente.

In carriera vanta 168 presenze e 54 gol con il Santos, 64 gettoni e 41 reti con l'Al Hilal, 24 apparizioni e 8 centri con il Benfica, 3 incontri e 3 gol con il Santos Under 20. Inoltre è sceso in campo 7 volte con il Brasile Under 16, segnando 3 reti, 3 con l'Under 18, siglando 3 reti, 8 con l'Under 20, con 11 gol all'attivo, e una con l'Under 23.