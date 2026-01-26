Fiorentina, su Moise Kean gli occhi di Simone Inzaghi. L'Al Hilal pensa all'italiano

Attenzione a Moise Kean in questa ultima settimana di mercato. L'attaccante italiano potrebbe rientrare in un valzer delle punte che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Nello specifico, spiega il collega Matteo Moretto dal canale YouTube di Fabrizio Romano, l'Al Hilal ha messo gli occhi sul giocatore della Fiorentina nel caso in questa finestra di mercato dovesse partire Marcos Leonardo.

Il club sta valutando possibili offerte relative al brasiliano e in caso di partenza uno dei nomi maggiormente graditi a Simone Inzaghi è proprio quello di Kean. Al momento nessuna trattativa in corso, ma solo un gradimento. Sul fronte viola la volontà è quella di mantenere il suo attaccante, considerata anche la cessione di Edin Dzeko allo Schalke 04 ma soprattutto una situazione di classifica complicata, nella quale è fondamentale tenere i migliori giocatori. La situazione tuttavia è da tenere d'occhio.

Classe 2000, Kean è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2029. In questa stagione ha raccolto 24 presenze in tutte le competizioni, segnando 6 reti.