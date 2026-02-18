Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Capello commenta le scelte di Chivu: "Barella formidabile ma da regista non mi convince"

Capello commenta le scelte di Chivu: "Barella formidabile ma da regista non mi convince"
Simone Bernabei
Oggi alle 20:52Serie A
Simone Bernabei

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato l'imminente sfida che l'Inter giocherà in Norvegia contro il Bodo/Glimt:

L'analisi inizia dalla scelta di Chivu sulla coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito:
"Lautaro si muoverà tanto, Pio farà da riferimento. L'importante è che ci sia Lautaro, poi gli altri tre attaccanti dell'Inter sono alla pari. Pio Esposito in questa partita dove serve solidità e voglia di tenere palla, potrà giovare anche a Lautaro".

Barella playmaker la convince?
"L'ho visto giocare una volta da play dall'inizio, devo dire che non mi convince molto. Poi ci può giocare, ma quando gioca libero da mezzala è un'altra cosa. E poi non ha quel tempismo per giocare la palla quando serve. Per me è un giocatore formidabile, ma quando è nella sua zona si esprime al meglio".

