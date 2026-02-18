TMW
Quanti VIP a San Siro per Milan-Como: la stella Brady, Gattuso e i campioni olimpici
TUTTO mercato WEB
Ci sono tanti volti noti sugli spalti del Meazza per la partita tra il Milan e il Como valevole per il recupero della 24^ giornata di Serie A. E se non stupisce la presenza del commissario tecnico Gennaro Gattuso, magari potrà catturare maggiormente l'attenzione la figura di Tom Brady, vera e propria leggenda del football negli Stati Uniti d'America.
Presenti, e premiati da Zlatan Ibrahimovic prima dell'inizio del match, i campioni olimpici Giovanni Franzoni, Sara Conti, Daniel Grassl, Nicolò Macii e Matteo Rizzo.
