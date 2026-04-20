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Maria Sole Ferrieri Caputi premiata a Coverciano: "Sono stata fortunata"
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L'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è stata tra i premiati dell'evento Inside The Sport 2026, e ha parlato dal palco della cerimonia, a Coverciano: "Io ho sempre arbitrato nel calcio maschile, quando inizi lo fai dai ragazzini. L'esordio in Serie A è stato una grande emozione, ogni giorno cerchiamo di fare bene il nostro lavoro, sono stata fortunata a inserirmi in un contesto e in un momento storico in cui i professionisti erano pronti ad accogliermi. Ringrazio l'AIA e per questo premio".
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