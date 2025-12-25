Ferrieri Caputi regina del mondo: è lei la miglior arbitra 2025 secondo IFFHS
Maria Sole Ferrieri Caputi entra nella storia dell’arbitraggio mondiale. L’arbitra italiana è stata infatti incoronata IFFHS Women’s World Best Referee 2025, risultando la migliore direttrice di gara al mondo secondo la classifica annuale stilata dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio.
Ferrieri Caputi ha totalizzato 97 punti, staccando di quattro lunghezze la francese Stéphanie Frappart, vincitrice del premio per cinque edizioni consecutive dal 2019 al 2023 e seconda nella graduatoria 2025. Sul terzo gradino del podio si piazza Ivana Martincic, mentre nella Top 10 mondiale tornano protagoniste anche Edina Alves (CONMEBOL), Katia Itzel Garcia (CONCACAF) e Antsino Twanyanyukwa (CAF), tutte prime nei rispettivi continenti