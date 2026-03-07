Atalanta-Udinese, la moviola di Marelli: "Errore sul 2-0. Palladino? Non tollerabile quella protesta"

L'ex arbitro Luca Marelli dagli studi di DAZN ha analizzato alcuni episodi da moviola della sfida giocata a Bergamo fra l'Atalanta e l'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni a partire dal tocco di braccio di Mlacic in area friulana: "Episodio semplice: tocco di braccio molto vicino al corpo e naturale, il posizionamento è naturale rispetto al movimento del giocatore, corretto lasciar correre".

Sull'1-0 dell'Udinese: "Proteste dell'Atalanta per una presunta spinta nei confronti di Kossounou: Kristensen appoggia le mani nei fianchi, ma non c'è una spinta vera e propria, solo un contatto molto leggero e il giocatore dell'Atalanta si lascia cadere".

Sulla seconda rete dell'Udinese: "Errore dell'arbitro che inverte la rimessa laterale, che viene assegnata all'Udinese. Bellanova si lamenta e aveva ragione. Questo episodio anche l'anno prossimo non potrà essere rimediato. Si potrà intervenire sui calci d'angolo, ma non sulle rimesse. Ce ne sono tantissime in una partita e non si interverrà".

Infine in merito ad alcune energiche proteste da parte di Palladino nei confronti di Ferreri Caputi: "Palladino si è lamentato che non sia stato concesso il calcio d'angolo. Questo comportamento non può essere tollerato, anche se è vero che Miller rientra in un momento in cui non poteva perché il pallone era troppo vicino a lui. Palladino doveva essere quantomeno ammonito. Troppa foga nei confronti di Ferrieri Caputi".