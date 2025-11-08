Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente follie"

Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente follie"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Daniele Najjar
Oggi alle 18:23Serie A
Daniele Najjar

Il dirigente Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di Rete Sport, ha parlato della sfida di domani fra le sue ex squadre, Roma e Udinese. In particolare parlando dei giallorossi ha riconosciuto la sorpresa nel vedere questo avvio sprint: "Se me l'aspettavo così in alto? Non proprio, ma mi aspettavo che fosse tra le prime quattro. Il lavoro di Gasperini dà sempre i suoi frutti, anche se di solito serve tempo per assimilare le sue idee. Invece quest’anno la squadra è partita in modo molto pragmatico, quasi non gasperiniano. Quindi credo che il meglio debba ancora venire”.

Parlando dei friulani, ha segnalato alcuni giocatori da tenere d'occhio: "Penso subito ad Atta, che è il giocatore più interessante di questa Udinese: completo tecnicamente e fisicamente. Il più in forma però è Zaniolo, mentre Zanoli, arrivato dal Napoli, sta facendo molto bene. Attenzione anche a Solet, un difensore fisico ma con ottima tecnica: sa giocare a calcio e ha piedi delicati. L’Udinese lo usa spesso come centrocampista aggiunto, creando superiorità numerica nella costruzione del gioco. È in grado di fornire assist e segnare, grazie anche a un tiro molto potente".

Sul mercato della Roma, aggiunge: "Il mercato della Roma è stato logico e sostenibile, senza follie. Ho una grande stima per Massara: lo considero quasi una mia scoperta. Lo portai a Pescara da giovanissimo, quando giocava nel Pavia. Ricordo che spesso lo ospitavo a casa mia per farlo sentire in famiglia. C’è un legame speciale tra noi, un rapporto di grande empatia che nasce da lontano".

Articoli correlati
Marino sta con Conte: "Ha ragione, il Napoli lassù dà fastidio. Lo disse anche Maradona"... Marino sta con Conte: "Ha ragione, il Napoli lassù dà fastidio. Lo disse anche Maradona"
Marino sicuro: "Spalletti alla Juventus farà bene. Ma serve l'aiuto di club e dei... Marino sicuro: "Spalletti alla Juventus farà bene. Ma serve l'aiuto di club e dei giocatori"
Marino sta con Conte: "Troppi acquisti? È oggettivo, il Napoli ha perso equilibri"... Marino sta con Conte: "Troppi acquisti? È oggettivo, il Napoli ha perso equilibri"
Altre notizie Serie A
Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca... Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca
Como, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"... Live TMWComo, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"
Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente... Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente follie"
Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Cagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"... Live TMWCagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"
Atalanta, Juric recupera Brescianini e Scalvini per il match con il Sassuolo: i convocati... Atalanta, Juric recupera Brescianini e Scalvini per il match con il Sassuolo: i convocati
Como, Fabregas: "Morata deve fare gol, ma arriverà. E non sono preoccupato" Live TMWComo, Fabregas: "Morata deve fare gol, ma arriverà. E non sono preoccupato"
Zero reti nelle gare delle 15:00. Tutto pronto per il Derby della Mole: le top news... Zero reti nelle gare delle 15:00. Tutto pronto per il Derby della Mole: le top news delle 18
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. C'è Nkunku dal 1' per Allegri
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti punta su Conceicao e Yildiz: "Va sfruttata la loro qualità in avanti"
Immagine top news n.2 Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a Fabregas
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona
Immagine top news n.4 Morata sbaglia tutto, il Cagliari fa il suo gioco e il Como ne risente: finisce 0-0 al Sinigaglia
Immagine top news n.5 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.6 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.7 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Addio al maestro Vessicchio, il Napoli e De Laurentiis esprimono il proprio cordoglio
Immagine news Serie A n.2 Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca
Immagine news Serie A n.3 Como, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente follie"
Immagine news Serie A n.5 Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Alvini: "C'era un fallo su Vergani nel loro pareggio. Siamo stati all'altezza del Modena"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Vittoria che ci dà morale. Bene sia in undici che in dieci"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', la Juve Stabia si porta avanti sul Palermo
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto comunque"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Modena 2-2, le Pagelle: sugli scudi Koutsoupias e Zampano. Sotto tono Zilli e Gliozzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Immagine news Serie C n.4 Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?