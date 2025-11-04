Marino sta con Conte: "Ha ragione, il Napoli lassù dà fastidio. Lo disse anche Maradona"

Antonio Conte sostiene che il Napoli in cima alla classifica della Serie A dà fastidio. L'ha detto ieri in conferenza stampa e le sue dichiarazioni hanno fatto immediatamente il giro del web e non solo. Ne ha parlato anche Pierpaolo Marino, ex dirigente azzurro, intervenuto al microfono di Televomero: "Sulla parte finale del discorso che il Napoli dà fastidio ed io penso che Antonio abbia ragione, Napoli non è più una variabile impazzita ma una costante del calcio italiano e dà fastidio alle big. Nell’ambiente Napoli si creano sempre grosse aspettative, il popolo napoletano è sempre stato sempre vicino nonostante le polemiche. Reja veniva attaccato sempre, ma i tifosi sono molto intelligenti.

A Marino le dichiarazioni di Conte hanno ricordato quelle di Diego Armando Maradona: "Si, le sue parole ricordano quelle di Diego. In quel momento la Nord faceva una guerra tremenda verso il Napoli del primo scudetto, io dovevo fare la guerra tutti i Lunedi’ e quindi capisco. Nell’anno dello scudetto Ferlaino dovette farsi eleggere consigliere, io ero al Processo di Biscardi per creare paura, è una strategia, fa parte della politica. Maradona ci difendeva come Conte adesso".

Marino si sofferma anche sull'assenza di Kevin De Bruyne: "C’è un partito di vedove di De Bruyne, a me dispiace per il suo infortunio e penso che ha qualità indiscutibili ma questa squadra ha vinto lo scudetto con McTominay e Lukaku che si scambiavano gol e assist e non capisco il perché bisogni parlare dell’assenza di De Bruyne. Ricordarlo sempre non serve a niente. Per fortuna non ha inciso come poteva incidere e quindi la sua assenza si nota di meno, siamo noi che ne parliamo”.