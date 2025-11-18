Ravanelli lascia l'OM? La dirigenza vuole un rapporto più diretto con staff e squadra

Fabrizio Ravanelli lascerà presto l'Olympique Marsiglia. Il contratto che legava l’ex attaccante italiano ai biancazzurri, riporta la stampa francese, dovrebbe essere presto risolto, segnando la fine di un’avventura iniziata con grandi aspettative e finita in modo complicato.

Ravanelli era stato inizialmente accolto con entusiasmo, con tutti gli onori riservati alle vecchie glorie, e aveva ricoperto un ruolo istituzionale, oltre a supportare il settore sportivo. Tuttavia, la sua esclusione dai ritiro estivo e le limitazioni a un ruolo "istituzionale" hanno convinto "Penna Bianca" che la separazione fosse la strada migliore per tutti. Uno dei fattori che ha contribuito al declino del suo ruolo è stata la vicinanza con Roberto De Zerbi: il rapporto tra i due, caratterizzato da complicità e amicizia, ha creato interferenze con le alte sfere del club, in un momento in cui la pressione sportiva era alta e la dirigenza desiderava una comunicazione più diretta con l’allenatore.

Così, la presenza di Ravanelli era diventata quasi un "intralcio", scomoda nel percorso comunicativo tra la dirigenza e lo staff tecnico (e la squadra) . Così, il trio Longoria-Benatia-De Zerbi ha concordato di mantenere una relazione diretta e solida senza l’intermediazione dell’ex centravanti, che avrebbe vissuto con amarezza questo scenario, consapevole che il suo ruolo sarebbe diventato ancora più marginale.