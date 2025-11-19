Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Supercoppa di Francia in Kuwait: PSG-Marsiglia si giocherà l'otto gennaio

Supercoppa di Francia in Kuwait: PSG-Marsiglia si giocherà l'otto gennaio
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:41
Tommaso Maschio

La Ligue de Football Professionnel (LFP) ha annunciato con una nota ufficiale la data e l’orario della sfida fra il Paris Saint-Germain e il Marsiglia per il Trophée des Champions (ovvero la Supercoppa di Francia), che si disputerà come già annunciato in Kuwait dopo le vacanze di Natale. La data fissata è quella del prossimo otto gennaio.

"Il Trophée des Champions è in programma alle ore 19 di giovedì 8 gennaio 2026.

Organizzata in collaborazione con la Federazione calcistica del Kuwait, la partita tra il Paris Saint-Germain, campione della Ligue 1 McDonald's e vincitore della Coppa di Francia, e l'Olympique de Marseille, secondo classificato in Ligue 1 McDonald's, avrà inizio alle 19:00 ora francese (21:00 in Kuwait). - si legge nella nota - Trasmessa in numerosi paesi, la partita sarà trasmessa in diretta su Ligue 1+ in Francia”.

