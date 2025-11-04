Marsiglia, De Zerbi: "L'Atalanta è sempre stata forte. Crisi? Non cadrò nella trappola"

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da RMC Sport: "La Champions League entra in una fase più importante. Questa è una partita che dobbiamo assolutamente vincere. Meritavamo di fare più punti a Madrid e Lisbona. È una partita importante in casa".

Come stanno Aguerd, Balerdi, Weah e Nadir?

"Nessuno dei quattro si è ripreso".

Per lei che è bresciano c'è una rivalità particolare con la Dea?

"Giocare contro una squadra italiana è sempre un'emozione forte. L'Atalanta è una squadra diversa dalle altre perché io sono tifoso del Brescia. È pur sempre una partita di Champions League, se non giochiamo bene non avremo la possibilità di vincere. Sono nato a 100 metri dallo stadio. Quando c'era una partita contro l'Atalanta, dal lunedì alla domenica, non si parlava d'altro. L'Atalanta ha avuto la fortuna di avere presidenti importanti, cosa che il Brescia non ha avuto".

Qual è il livello della Ligue 1 rispetto alla Serie A?

"Per me è sottovalutata perché il campionato francese ha allenatori e giocatori molto forti. Gli stadi sono pieni e c'è molta passione. Il campionato italiano è ancora buono, ma non saprei cosa rispondere perché lo guardo meno adesso".

L'Atalanta vi snaturerà?

"Vogliamo sempre adattarci all'avversario. Cerchiamo di prepararci strategicamente. Ma questo non significa che giocheremo una partita diversa dal solito. Vogliamo giocare la partita e lasciare il segno. Quando giochiamo contro squadre forti, dobbiamo difendere, il che non significa andare tra le braccia del portiere. Non è quello che abbiamo fatto a Lisbona nel secondo tempo, anche se eravamo in dieci uomini".

Quanto può essere determinante il Velodrome?

"È uno stadio speciale, nel bene e nel male. È uno stadio appassionante ed esigente. Sta a noi farli emozionare durante la partita. È un privilegio poter giocare in questo stadio. Abbiamo giocatori forti e intelligenti, con una grande passione. Il Velodrome è come uno specchio. Ciò che trasmetti, ti torna indietro".

Così tanti infortuni sono un problema?

"Pensate che io sia contento di giocare una partita di Champions League con 8-9 infortunati? Nella nostra analisi, dobbiamo considerare tutto. Spesso le grandi cose accadono attraverso le avversità, come ad Auxerre. Il Sole tornerà a splendere quando tutti gli infortunati torneranno. Allora sarà un po' più facile. È un periodo difficile, quindi dobbiamo essere un po' più tenaci e determinati".

Visto il periodo dell'Atalanta, vi sentite favoriti?

"L'Atalanta è sempre stata forte. Quest'anno sarà altrettanto difficile. Non cadrò nella trappola di una crisi dell'Atalanta, non ci credo. Hanno buoni giocatori e un allenatore forte".

Ci sono un po' di critiche al suo indirizzo ultimamente. Che ne pensa?

"Mi piacciono le polemiche, è anche per questo che sono venuto. Quando mi fai domande, mi fa piacere perché cerchi sempre una risposta piccante. Ho molti difetti, ma non mento. Abbiamo giocato male contro l'Angers, ma abbiamo perso due punti al 95'. Abbiamo giocato male contro l'Auxerre, ma ho l'impressione che alcune squadre facciano meno di noi per vincere. Mi piacerebbe giocare meglio, ma alcune critiche sono un po' disastrose e più dure della realtà".