"È forte". De Zerbi crede in un 18enne, ora il Marsiglia valuta il prolungamento di Mmadi

Nei trentaduesimi di Coppa di Francia, il Marsiglia ha letteralmente demolito il Bourg-en-Bresse (squadra di terza divisione francese) con un 6-0 senza storia e Roberto De Zerbi nella fiera del gol ha lanciato nella mischia anche un volto nuovo. Un ragazzo di 18 anni, Tadjidine Mmadi, entrato al 69° minuto e autore di gol e assist.

Applausi. Una prestazione che non ha lasciato indifferente il suo allenatore italiano: "Finché si allena bene, devo essere giusto con tutti, anche a 17 anni. Meritava di giocare. E in quel reparto abbiamo pochi giocatori disponibili: Greenwood, Paixao e Weah", ha ricordato in conferenza stampa l'ex tecnico del Sassuolo. Prima di complimentarsi: "È un giocatore forte, bravo nell’uno contro uno. Vedremo la sua crescita".

Futuro. Non a caso di starebbe già parlando di un futuro più a contatto con il Marsiglia dei "grandi". Il talento classe 2007 solitamente milita nella Primavera del club francese, ma secondo quanto rivelato da RMC Sport l’OM starebbe valutando di prolungare il suo contratto, che al momento scade nel giugno 2028. Magari allungandolo di uno o due anni.

I numeri. Finora in questa stagione, Tadjidine Mmadi ha raccolto quello che è arrivato. In Ligue 1 ha disputato 14 minuti entrando nel finale contro Brest e Lille, assaporando un solo minuto contro l’Atalanta in Champions League. In Youth League invece l’ala francese, nato a Marsiglia, è spesso e volentieri titolare, capace di rifilare una doppietta al Real Madrid di categoria e segnare allo Sporting. Vantando 4 presenze con l'U19 della Francia e 6 con la selezione U20.