TMW Ballotta: "Inter, terrei Sommer come vice di Martinez. Juve, Di Gregorio un rischio"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex portiere Marco Ballotta ha parlato della questione fra i pali di Juventus e Inter.

Nell'Inter si è esaltato Josep Martinez. L'anno prossimo l'Inter dovrebbe puntare su di lui, su Sommer o su un altro?

"Sommer è stato criticato ingiustamente. In Coppa Italia è toccato giustamente a Josep Martinez, che ha giocato meno. Ha dimostrato di essere un buon portiere, va visto con continuità. Due partite possono dare indicazioni, ma un portiere va giudicato alla lunga. Sono contento per lui, si è ripreso da un momento delicato, va tenuto in considerazione. Sommer farà le sue valutazioni. Magari potrebbe restare come secondo di Martinez, ma bisogna vedere se a lui stia bene. L'Inter avrebbe due portieri di livello, se Sommer accettasse. Non penso, ma sai mai...".

E la Juventus, fra Di Gregorio, Perin e altri nomi?

"Di Gregorio è stato molto criticato. Ora si è ripreso, ma metti caso che l'anno prossimo non parta benissimo, poi non gliene perdonerebbero una. Perin ha dimostrato di essere una certezza e può anche rimanere. La Juventus non so se possa rischiare in quel ruolo, considerando che al primo errore può essere fortemente criticato. Una decisione delicata che dovranno prendere".