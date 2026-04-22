Il Verona perde Oyegoke e Mosquera, per l'attaccante rottura del menisco esterno. I report medici
Piove sul bagnato per l'Hellas Verona. Lo stesso club scaligero ha infatti diramato pochi minuti fa un report medico riguardante due pedine della rosa di mister Sammarco, già alle prese con una delicata stagione alla ricerca di una ancora più difficile salvezza.
Il primo riguarda Daniel Oyegoke, ecco il report: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Oyegoke, durante il match giocato domenica contro il Milan, ha riportato un trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra. Il difensore sarà sottoposto a ulteriori controlli la prossima settimana".
Ben più grave il report medico per l'attaccante Mosquera: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera, a seguito di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, è stato sottoposto a una visita specialistica dal Professor Pier Paolo Mariani, che ha evidenziato la rottura del menisco esterno. L’intervento di sutura meniscale sarà eseguito nella giornata di lunedì".
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