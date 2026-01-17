Mateta più Maldini: la Juventus non vuole lasciare niente al caso. Ma non sono in tanti?

La Juventus vuole chiudere gli affari Jean Philippe Mateta con il Crystal Palace e Daniel Maldini con l'Atalanta. I bianconeri hanno ricevuto apertura da parte del giocatore francese - già una settimana fa - e per questo l'agente ha chiesto una domiciliazione presso un'agenzia italiana per cercare di chiudere l'accordo. Ancora da capire quale possa essere il valore totale del trasferimento, ma c'è possibilità anche per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, probabilmente la Champions League. Perché poi Mateta avrà comunque - qualora dovesse fare bene - la vetrina del Mondiale in Nord America per far crescere l'attenzione nei suoi confronti.

Poi, appunto, c'è Daniel Maldini. In uscita dall'Atalanta, che oramai sa di non potere avere un trasferimento a titolo definitivo. Può così esserci un prestito (molto) oneroso, pur sapendo che sarà un'operazione tampone, per non lasciare niente al caso e dare a Spalletti un vice Yildiz naturale oltre a Openda che può essere un rimpiazzo, sì, ma solo temporaneo. Così Adzic probabilmente andrà a Parma - o comunque in un club che gli permetta una crescita differente - e il tecnico toscano sarà comunque accontentato.

La Juventus ci prova così, calando un doppio colpo e aspettando anche Mingueza. Il Celta Vigo fa muro, Joao Mario per ora non ha offerte. Servirà un po' di inventiva, ma già davanti le soluzioni incominciano a diventare tante. E chissà che fine farà Vlahovic.