Live TMW Bayern Monaco, Kompany: "Portiere titolare? Si valuterà domani. Vogliamo vincere"

15:40 – Domani si giocherà Bayern Monaco-Atalanta di Champions League. Vincent Kompany presenta così la gara valida per gli Ottavi della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell'allenatore dei bavaresi in diretta dal Bayern Training Ground. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 16:00.

16:34 - Comincia la conferenza stampa

Com'è la situazione portieri?

"Non ero sorpreso nel vedere Neuer oggi in allenamento, ma la decisione spetterà al reparto medico: se tutto dovesse andare per il meglio, Urbig sarebbe il favorito".

Cosa ne pensa di Prescott?

"Quando guardo questo giovane penso ad un giocatore importante e con grandi margini di crescita. Abbiamo fiducia in lui così come nei giovani".

Come sarà la gara vista l'andata?

"Per me è importante gestire il gruppo, ma posso dire che questa gara è importante. Ci saranno 75 mila tifosi che ci daranno una grande mano. Non dobbiamo dimenticare che siamo il Bayern Monaco e dobbiamo avere continuità. Tra campionato e Champions c'è grande fiducia, considerando che ho una squadra pronta a tutto".

Che approccio si aspetta dall'Atalanta?

"Difficile da dire. Solo il mister dell'Atalanta può rispondere a questa domanda: dopo di noi hanno fatto una grande gara contro l'Inter e hanno fatto vedere le loro qualità. L'Atalanta rimane una squadra che non prende tanti goal, anzi, crea molte difficoltà agli avversari. Magari cercheranno di fare goal nei primi minuti e dobbiamo capire il momento della partita".

Quale sarà la strategia considerando anche le possibili squalifiche?

"Difficile non pensarci: Upamecano rientra tra questi. Tuttavia la squadra deve pensare a giocare e fare bene".

Le piacerebbe tenere Musiala?

"Lui è un giocatore che al 100% può tirare fuori giocate clamorose. E' sempre una questione di tempo, ma è importante per il Bayern oltre che alla Germania".

Guarderà City-Real o altre gare dell'Atalanta?

"Dell'Atalanta ne ho guardate tante per capire bene il valore dell'avversario, ora mi concentrerò su altro".

Cosa pensa dei tifosi?

"Sarà uno spettacolo. I nostri tifosi sono straordinari e non ci hanno abbandonato nei momenti di difficoltà".

Come si gestisce una situazione di tale vantaggio?

"Ho già vissuto momenti di questo tipo nella mia carriera. Il Bayern Monaco è una squadra che non vuole mai perdere e vorremo fare comunque una buonissima prestazione. I giocatori sono consapevoli di ciò".

16:46 - Termina la conferenza stampa di Kompany