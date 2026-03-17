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Roma, lavoro specifico a scopo precauzionale per Mancini, Celik e Kone: in tre a parte

Roma, lavoro specifico a scopo precauzionale per Mancini, Celik e Kone: in tre a parteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:48Serie A
Lorenzo Di Benedetto
fonte da Roma, Marco Campanella

Dopo la sconfitta dei Sinigaglia contro il Como, la Roma di Gian Piero Gasperini ha continuato la preparazione a Trigoria in vista della sfida di giovedì all'Olimpico contro il Bologna, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con le due formazioni che ripartiranno dall'1-1 della settimana scorsa al Dall'Ara.

La squadra ha svolto la seduta di allenamento nel pomeriggio. Gianluca Mancini, Zeki Çelik e Manu Koné hanno svolto un lavoro specifico a scopo precauzionale, allenamento personalizzato anche per Matías Soulé. Hanno invece lavorato a parte Paulo Dybala e Artem Dovbyk. Domani alle 13.30 andrà in scena la conferenza stampa di vigilia di Gasperini mentre alle 14.45 la squadra giallorossa svolgerà la rifinitura, con i primi 15 minuti di allenamento che saranno visibili alla stampa.

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