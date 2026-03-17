Bologna, lesione al bicipite femorale per De Silvestri: stop di circa tre settimane
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Dopo il report medico di qualche ora fa sulle condizioni fisiche di Lukasz Skorupski, il Bologna ha diramato una nota relativa agli esami svolti da Lorenzo De Silvestri, uscito anzitempo nella sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il difensore classe 1988 ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e dovrà restare ai box per circa tre settimane.
Il report del Bologna su De Silvestri.
"Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane".
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