Mazzitelli decisivo, Gaetano regista: il Cagliari sorprende la Juventus e guarda avanti

Aveva rubato l'animo dei tifosi già dopo il primo gol di Kiliçsoy, diventando l'uomo spogliatoio con i suoi festeggiamenti e le sue frasi "Ma chi sei bro, chi sei! You are crazy", ma dopo ieri sera è diventato un vero e proprio beniamino del Cagliari: Luca Mazzitelli si è preso la scena, segnando la rete dell'1-0 contro la Juventus e regalando tre punti importanti per la squadra rossoblù.

La sua stagione era partita un po' in sordina. Nella prima parte di stagione mister Fabio Pisacane aveva preferito altre opzioni ma ora, forse anche a causa dei tanti infortuni a centrocampo, Mazzitelli sta dimostrando di essere un valido giocatore e un'ottima pedina da sfruttare.

Gaetano come regista

Non solo Mazzitelli però. Anche Gaetano si è rivelato fondamentale per battere la Vecchia Signora. La marcatura del numero quattro nasce infatti da una punizione del classe 2000, oggi nel ruolo di regista. Nonostante l'abito diverso dal solito, il centrocampista isolano ha saputo destreggiarsi bene, senza quasi mai andare in sofferenza e mettendo in mostra tutta la sua qualità anche in fase di non possesso. E della sua prestazione non può che non andarne fiero proprio Pisacane che, nel corso della conferenza post partita, non ha mancato di elogiare il ragazzo: "Lui per noi è e sarà un plus".

Continuare su questo percorso

La linea tracciata dal tecnico rossoblù è sempre stata chiara: sacrificio, lavoro e dedizione. La vittoria contro una big come la Juventus non deve abbassare la concentrazione sull'obiettivo principale della stagione: la salvezza. La strada è ancora lunga, c'è ancora tanto da migliorare. E le prestazioni efficaci vanno messe in pratica sempre. Sabato prossimo si vola a Firenze, per la sfida che vedrà Mina e compagni protagonisti contro la Fiorentina. Servirà la stessa voglia e determinazione viste in campo contro i bianconeri. Vincere non è impossibile, ma per farlo serve la giusta testa ed attenzione.