Meglio o peggio per la Serie A? La Roma ora deve centrare la Champions, ma il Bologna può puntare sull’Europa

Peccato. Tra Bologna e Roma ne va avanti solo una, e lo sapevamo già prima della bellissima partita dell’Olimpico: bizze del sorteggio e del calcio italiano, che ci lascia con due sole squadre nelle competizioni europee, di cui soltanto una in Champions League. Sui risultati, meglio sull’ultimo risultato, si basano giudizi, a volte profondi e spesso affrettati: ieri il calcio italiano era da rifare, oggi arriva uno spot, sebbene nella seconda competizione UEFA. La verità risiede noiosamente nel mezzo, sta di fatto che c’è da chiedersi, pensando anche a un ranking che sicuramente non ci regalerà il quinto posto in Champions, se il passaggio del Bologna aumenti o meno le possibilità della Serie A di fare bella figura in Europa.

Classifica, e non solo, alla mano, la tentazione sarebbe quella di dire di no. La Roma ha nove punti di vantaggio sul Bologna, è una squadra costruita per ambire alla competizione regina, sulla carta ha giocatori di maggior valore e in panchina un tecnico che l’Europa League l’ha già vinta. Trascendendo dalla gara appena conclusa, e pure dal politicamente corretto, la Roma è, in generale, più forte del Bologna. Ma forse quest’ultimo ha più speranze di andare avanti.

La squadra di Gasperini, infatti, deve concentrarsi anche sul campionato. Volendo guardare il bicchiere pieno per un quarto - mezzo è difficile -, da domani i giallorossi potranno e dovranno pensare soltanto alla corsa per i primi quattro posti della classifica. Un’urgenza che il Bologna, tutto sommato, non ha: i rossoblù non hanno grosse speranze di chiudere nei primi sei posti e cinque punti di ritardo dal settimo, che potrebbe anche non valere nemmeno la qualificazione alla Conference, ammesso che questo sia un obiettivo per i giocatori di Italiano. Vincere l’Europa League, viceversa, può esserlo: il prossimo scoglio è molto duro, l’Aston Villa. Ma questo Bologna ha le armi per crederci.