Meteora alla Fiorentina, protagonista in Turchia: Lafont è rinato con la rivelazone Amedspor

Una neopromossa capace di inserirsi immediatamente nelle zone altissime della Süper Lig. L'Amedspor, arrivato per la prima volta nella massima serie turca al termine della stagione 2025-2026, ha raccolto 17 punti nelle prime otto giornate, con 18 gol realizzati e appena nove subiti. Il club di Diyarbakır ha costruito una rosa ambiziosa con innesti come Gift Orban, Ermal Krasniqi e Lumbardh Dellova, ma tra i protagonisti principali dell'avvio di stagione c'è Alban Lafont. Arrivato a titolo definitivo per circa un milione di euro e legato al club fino al 2029, il portiere ha disputato tutti i primi 720 minuti disponibili.

Lafont subito capitano: tre clean sheet in otto partite

La fiducia nei confronti dell'ex Fiorentina è stata immediata. Lafont ha indossato la fascia da capitano già alla terza giornata contro il Trabzonspor, contribuendo al successo per 2-1 con quattro parate decisive, e l'ha mantenuta anche contro il Kasımpaşa, quando gli interventi sono stati cinque. In otto giornate ha ottenuto tre clean sheet, subito nove reti e registrato una percentuale di parate vicina al 69%. Particolarmente significative le vittorie senza subire gol contro Erzurumspor (3-0), Başakşehir (5-0) e Konyaspor (1-0).

Lafont: "Voglio tornare a essere un titolare indiscusso"

L'allenatore Besnik Hasi apprezza affidabilità e leadership del francese, caratteristiche perfettamente inserite in un progetto che privilegia giocatori combattivi e motivati. Lafont ha spiegato così la scelta: "Dopo diversi anni meravigliosi e fantastiche esperienze a Nantes, ho sentito che era arrivato il momento di voltare pagina e uscire dalla mia zona di comfort. Il mio obiettivo è mettere a frutto tutta la mia esperienza per aiutare la squadra a crescere. Voglio tornare a essere un portiere titolare indiscusso, mantenere la porta inviolata e continuare a essere preso in considerazione per la nazionale". Il prossimo banco di prova per l'Amedspor sarà il Samsunspor il 24 ottobre.