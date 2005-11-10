Vlasic cala il tris, il Torino ora ha in pugno la partita: 3-1 sul Monza dopo 73 minuti
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:19Serie A
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23.10.2026 22:19Serie A
Cross insidioso di Belghali deviato dalla difesa del Monza e fucilata violenta sotto la traversa del trequartista ex West Ham.
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Tris del Torino contro il Monza. A segnare stavolta è Nikola Vlasic, che al 73' infila in rete il 3-1 con una fucilata violenta sotto la traversa. Cross insidioso di Belghali deviato dalla difesa brianzola, la palla sfila in mezzo all'area dove si avventa proprio il croato: coordinazione perfetta e conclusione che spacca la porta.
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