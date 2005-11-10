Eurogol di Belghali, il Torino è di nuovo avanti sul Monza: 2-1 al 61', destro magico da fuori
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:08Serie A
autore Giacomo Iacobellis
23.10.2026 22:08Serie A
Grande giocata dell'ex Verona, che si accentra dalla sinistra e trafigge Tornqvist con una pregevole conclusione da fuori area.
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Il Torino si riporta avanti contro il Monza. Eurogol dalla distanza di Rafik Belghali, che si accentra dalla sinistra, salta Mota con un dribbling secco ed esplode un destro a giro magico nell'angolino basso. Tornqvist battuto, granata di nuovo in vantaggio sui brianzoli al 61'.
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