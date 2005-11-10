Caprile cittadino albanese: il ct Maran ora può convocarlo? Cosa dice il regolamento

Ha destato grande curiosità in queste ore la notizia della cittadinanza albanese ottenuta da Elia Caprile, ma va detto subito che il suo nuovo passaporto non gli garantisce automaticamente la possibilità di vestire la maglia della Nazionale del ct Rolando Maran. Il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Albanese Bajram Begaj il 19 ottobre e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 ottobre ha accolto la richiesta del portiere del Cagliari, legata a motivi personali e familiari, ma la Federazione albanese (FSHF) sta verificando adesso se esistano le condizioni per renderlo convocabile: il passaggio decisivo, infatti, non è burocratico, ma sportivo.

Come funziona

Il regolamento FIFA distingue la nazionalità legale da quella sportiva. Per i calciatori che acquisiscono una nuova cittadinanza, l'articolo 8 richiede anche un legame oggettivo con il territorio: essere nati nel Paese, avere un genitore o un nonno nato lì, oppure avervi risieduto ininterrottamente per almeno cinque anni dopo aver compiuto 18 anni. Il legame con una cittadina albanese - in questo caso, la moglie dell'estremo difensore classe 2001 - può quindi consentire di ottenere il passaporto, ma non rientra tra i requisiti sportivi riconosciuti dalla FIFA.

La convocazione non è automatica

È qui che si concentra il problema per Caprile: l'ex Napoli non è nato in Albania, non ha genitori o nonni albanesi e non ha vissuto nel Paese per il periodo richiesto. La convocazione in azzurro nel novembre 2025, senza esordio, non equivale allo stesso tempo a una presenza in campo con la Nazionale italiana. Prima di ipotizzare una chiamata dell'Albania, servirà dunque una valutazione FIFA dei requisiti effettivi. Che, almeno per il momento, non sembrano esserci.